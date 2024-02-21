«Ваш сын попал в ДТП»: полиция накрыла банду мошенников (видео)
В Камчатском крае закончено предварительное расследование уголовного дела в отношении пяти курьеров, оказывавших содействие пяти аферистам. Следствие считает, что нелегальный способ заработать злоумышленники находили в мессенджере. Схема строилась так: соучастники звонили пожилым гражданам и сообщали, что их родственник виновен в ДТП и для освобождения от ответственности нужна большая сумма.
«По указанию мошенников курьеры приезжали домой к потерпевшим и забирали у них наличность. Они переводили денежные средства на счета сообщников, оставляя 5% от похищенной суммы себе в качестве оплаты за работу», – пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В итоге одного из фигурантов оперативники задержали с поличным – прямо у отделения банка, куда он привез пенсионера снимать деньги. В ходе обысков полиция изъяла у подельников более 660 тысяч рублей.
На имущество задержанных наложен арест на сумму более 2 млн рублей, им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ. Трое заключены под стражу, один находится под подпиской о невыезде, еще один – под домашним арестом. Дело передано в городской суд Петропавловска-Камчатского.
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Источник: МВД Медиа
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