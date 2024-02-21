#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый Toyota Land Cruiser Prado 2024
21 февраля
Toyota озвучила цены на новый Land Cruiser Prado
Начались продажи нового внедорожника Land...
Из-за проблем с предохранителями Mercedes проведет отзывную кампанию — называем модели
21 февраля
Из-за проблем с предохранителями Mercedes проведет отзывную кампанию — называем модели
Mercedes отзовет 250 тысяч автомобилей по всему...
Выбираем лучший минивэн — выигрываем Ладу!
21 февраля
Выбираем лучший минивэн — выигрываем Ладу!
В 2023 году в продаже появились два новых...

«Ваш сын попал в ДТП»: полиция накрыла банду мошенников (видео)

На Камчатке осудили пятерых курьеров, подозреваемых в мошенничестве с фейковыми ДТП

В Камчатском крае закончено предварительное расследование уголовного дела в отношении пяти курьеров, оказывавших содействие пяти аферистам. Следствие считает, что нелегальный способ заработать злоумышленники находили в мессенджере. Схема строилась так: соучастники звонили пожилым гражданам и сообщали, что их родственник виновен в ДТП и для освобождения от ответственности нужна большая сумма.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».
«По указанию мошенников курьеры приезжали домой к потерпевшим и забирали у них наличность. Они переводили денежные средства на счета сообщников, оставляя 5% от похищенной суммы себе в качестве оплаты за работу», – пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В итоге одного из фигурантов оперативники задержали с поличным – прямо у отделения банка, куда он привез пенсионера снимать деньги. В ходе обысков полиция изъяла у подельников более 660 тысяч рублей.

На имущество задержанных наложен арест на сумму более 2 млн рублей, им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ. Трое заключены под стражу, один находится под подпиской о невыезде, еще один – под домашним арестом. Дело передано в городской суд Петропавловска-Камчатского.

Источник: МВД Медиа

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
21.02.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0