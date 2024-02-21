Прокуроры проверят камеры на дорогах

Появилось подозрение, что дорожные камеры могут применяться «не по назначению»

Генпрокуратура совместно с ГИБДД намерены проверить около 30 тысяч дорожных камер. Причина проверки объясняется просто: ведомства хотят убедиться в том, что камеры не применяются «не по целевому назначению».

Поручения в рамках проверки уже разосланы в региональные прокуратуры. Что это значит и что ищут прокуроры, рассказал главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Проверка камер прокуратурой – это правильно, давно пора. Но я считаю, что с частно-государственным партнерством в деле эксплуатации камер и сбора штрафов пора завязывать. Надо уже определиться, за что мы боремся – за безопасность на дорогах или за новые Ленд Крузеры для «операторов камер».

Мои поездки по одним и тем же маршрутам в Московской области говорят о том, что камеры зачастую стоят годами там, где вообще ДТП не происходят. А вдобавок появляются еще и мобильные камеры – на этих же длинных «прямиках», чтобы побольше собрать штрафов.

Генпрокуратура сообщает, что в Саратовской области из-за ненадлежащей работы комплекса автоматической фиксации нарушений отменено почти 2000 незаконных постановлений о привлечении к ответственности. При этом из-за некачественно изготовленных системой фотоматериалов около 3000 нарушителей, напротив, избежали наказания.

Мы с общественниками давно предлагали новый подход: если штраф вынесен несправедливо, кто-то должен за это ответить. Речь о финансовой ответственности. Выписан незаконный (ошибочный) штраф на 500 рублей? Заплати 50% от этого потерпевшему водителю, который вынужден тратить время и доказывать, что он не нарушал. Незаконный штраф на 3000 рублей? Отдай 1500 из своего кармана.

У нас за врачебные ошибки наступает дисциплинарная, административная и даже уголовная ответственность, а за «штрафные» ошибки – никакой ответственности. Даже извинений не дождешься.