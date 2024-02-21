#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Риск отключения системы обогрева лобового стекла стал причиной отзыва автомобилей Jeep
21 февраля
Риск отключения системы обогрева лобового стекла стал причиной отзыва автомобилей Jeep
Jeep отзовет почти 200 тысяч Grand Cherokee и...
Haval Jolion
21 февраля
Полный привод, 150 л.с., «робот» или МКП — обновленный кроссовер вышел на рынок РФ
Дилеры продают в РФ обновленный кроссовер Haval...
Водители каких авто заплатят налог на роскошь — ФНС опубликует список до 31 марта
21 февраля
Водители каких авто заплатят налог на роскошь — ФНС опубликует список до 31 марта
Водителям назвали марки автомобилей, облагаемых...

Припаркованный во дворе Lexus за 8 млн рублей «увели» – что было дальше?

В Кургане задержан мужчина, похитивший у знакомого Lexus стоимостью 8 млн рублей

Автомобилист из Кургана обратился в полицию в связи с угоном своей машины – днем 4 февраля он не нашел во дворе своего дома внедорожник Lexus, припаркованный им там накануне. Полиция установила, что к преступлению причастен знакомый потерпевшего – по всей видимости, он завел чужой автомобиль и перегнал его в Екатеринбург.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Как же у него это получилось? Выяснилось, что двое мужчин были знакомы, и ранее угонщик пользовался машиной с согласия потерпевшего, причем втайне от него изготовил копию ключа. Потом они поссорились и перестали общаться – тогда бывший приятель и воспользовался припасенным дубликатом. При этом к преступлению он подготовился.

Найдя на классифайдах выставленный на продажу аналогичный Lexus, мужчина изготовил копии его госномеров, а когда «увел» у знакомого его машину, поставил на нее эти номера.

«Поскольку внешне у этих двух автомобилей имелись несущественные отличия, злоумышленник привел краденое авто в полное визуальное соответствие с тем, что увидел на сайте. Таким образом, он планировал исключить вероятность того, что похищенная иномарка будет кем-либо идентифицирована», – сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Сотрудники курганского угрозыска выехали в Екатеринбург и совместно со спецподразделением Росгвардии задержали подозреваемого. Внедорожник нашелся на стоянке – он был изъят и возвращен владельцу. Изобретательный угонщик задержан, против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.

Источник: МВД Медиа

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
21.02.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0