Припаркованный во дворе Lexus за 8 млн рублей «увели» – что было дальше?
Автомобилист из Кургана обратился в полицию в связи с угоном своей машины – днем 4 февраля он не нашел во дворе своего дома внедорожник Lexus, припаркованный им там накануне. Полиция установила, что к преступлению причастен знакомый потерпевшего – по всей видимости, он завел чужой автомобиль и перегнал его в Екатеринбург.
Как же у него это получилось? Выяснилось, что двое мужчин были знакомы, и ранее угонщик пользовался машиной с согласия потерпевшего, причем втайне от него изготовил копию ключа. Потом они поссорились и перестали общаться – тогда бывший приятель и воспользовался припасенным дубликатом. При этом к преступлению он подготовился.
Найдя на классифайдах выставленный на продажу аналогичный Lexus, мужчина изготовил копии его госномеров, а когда «увел» у знакомого его машину, поставил на нее эти номера.
«Поскольку внешне у этих двух автомобилей имелись несущественные отличия, злоумышленник привел краденое авто в полное визуальное соответствие с тем, что увидел на сайте. Таким образом, он планировал исключить вероятность того, что похищенная иномарка будет кем-либо идентифицирована», – сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.
Сотрудники курганского угрозыска выехали в Екатеринбург и совместно со спецподразделением Росгвардии задержали подозреваемого. Внедорожник нашелся на стоянке – он был изъят и возвращен владельцу. Изобретательный угонщик задержан, против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.
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Источник: МВД Медиа
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