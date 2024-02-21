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Продать авто без письменного согласия одного из супругов нельзя — новый законопроект

В Госдуме хотят запретить сделки с автомобилем без согласия супругов

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с заместителем руководителя партии Сарданой Аксентьевой стали инициаторами законопроекта, который призван ввести новое правило в отношении сделок с транспортными средствами. Соответствующий документ появился в думской базе данных.

Согласно инициативе парламентариев, предлагается в обязательном порядке требовать письменное согласие от обоих супругов при проведении сделок, связанных с личными автомобилями, мотоциклами, снегоболотоходами, мотовездеходами и снегоходами.

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«Супруг, чье письменное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки», — говорится в тексте законопроекта.

Чтобы новый закон вступил в силу, потребуется внесение дополнений в Семейный кодекс Российской Федерации. На текущий момент в части совершения одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом предполагается, что он действует с разрешения другого супруга. При этом нотариальное согласие необходимо предъявить только в случае с операциями с имуществом, права на которое подлежит государственной регистрации.

Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
21.02.2024
Фото:Depositphotos
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