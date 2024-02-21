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Эти модели DFSK появятся на рынке РФ после кроссоверов ix5 и ix7

Вслед за дебютом DFSK ix5 и ix7 Dongfeng готовит для рынка РФ еще 2 новые модели

Накануне состоялась пресс-конференция компании «Моторинвест», в ходе которой стало известно, что на рынок России выходят два кроссовера марки DFSK – с индексами ix5 и ix7 от бренда Dongfeng. Корреспондент «За рулем» побывал на мероприятии и узнал подробности.

В частности, стоимость купе-кроссовера ix5 стартует от 2,99 млн рублей, а семиместный ix7 обойдется минимум в 3,99 млн рублей. Производитель обещает покупателям кроссоверов богатое оснащение.

DFSK ix5
DFSK ix5
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DFSK – это совместное предприятие Dongfeng Motor Corporation и Seres Group, оно было создано 27 июня 2003 года. Выпуск кроссоверов ix5 и ix7 налажен на заводе «Автотор» в Калининграде по заказу «Моторинвеста» – дистрибьютора марки в России. До этого времени марка DFSK была представлена на российском рынке только семиместным паркетником 580.

DFSK ix7
DFSK ix7

Корреспондент «За рулем» выяснил, что уже в ближайшее время будет запущено производство еще двух совершенно новых моделей. Это семиместный DFSK 600 с двигателем объемом 1,5 л мощностью 184 л.с. и 6-ступенчатым автоматом, а также более компактный DFSK 500 с атмосферным двигателем объемом 1,5 л и мощностью 116 л.с. Предполагается, что последняя модель станет самой доступной в модельной линейке бренда. Цены на новые DFSK 500 и 600 анонсируют ближе к старту продаж.

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:DFSK
Количество просмотров 1
21.02.2024
Фото:DFSK
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