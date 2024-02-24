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Автопроизводство в Европе продолжает чахнуть

Чтобы сэкономить 500 млн евро, крупная автокомпания сократит 10 000 рабочих в Европе

Forvia, крупнейший в мире поставщик автомобильных интерьеров и систем контроля выбросов, который сотрудничает с Tesla, VW, Ford, Renault-Nissan-Mitsubishi, Stellantis, GM, BMW, Daimler, Toyota, Hyundai-Kia и BYD, сократит более 10 000 рабочих мест в Европе. Пока в планах растянуть это сокращение на пять лет, заменяя людей искусственным интеллектом.

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В Европе на предприятиях Forvia работает 75 500 человек, а значит речь идет о сокращении 13% персонала. Но это может быть только началом, так как сама компания признает, что ей необходимо адаптироваться к текущей политике Европейского союза, оставаясь конкурентоспособной.

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Компания заявляет, что сокращение численности персонала позволит ей экономить около 500 миллионов евро (49,8 млрд рублей) ежегодно.

Forvia добавила, что также хочет повысить прибыльность своих европейских предприятий и уменьшить зависимость от Китая. К слову, по состоянию на 2022 год в компании работало более 157 000 человек по всему миру. О сокращениях персонала на предприятиях, находящихся не в Европе, речи не идет.

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Кирилл Панов
24.02.2024
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