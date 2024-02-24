Автопроизводство в Европе продолжает чахнуть

Чтобы сэкономить 500 млн евро, крупная автокомпания сократит 10 000 рабочих в Европе

Forvia, крупнейший в мире поставщик автомобильных интерьеров и систем контроля выбросов, который сотрудничает с Tesla, VW, Ford, Renault-Nissan-Mitsubishi, Stellantis, GM, BMW, Daimler, Toyota, Hyundai-Kia и BYD, сократит более 10 000 рабочих мест в Европе. Пока в планах растянуть это сокращение на пять лет, заменяя людей искусственным интеллектом.

В Европе на предприятиях Forvia работает 75 500 человек, а значит речь идет о сокращении 13% персонала. Но это может быть только началом, так как сама компания признает, что ей необходимо адаптироваться к текущей политике Европейского союза, оставаясь конкурентоспособной.

Компания заявляет, что сокращение численности персонала позволит ей экономить около 500 миллионов евро (49,8 млрд рублей) ежегодно.

Forvia добавила, что также хочет повысить прибыльность своих европейских предприятий и уменьшить зависимость от Китая. К слову, по состоянию на 2022 год в компании работало более 157 000 человек по всему миру. О сокращениях персонала на предприятиях, находящихся не в Европе, речи не идет.