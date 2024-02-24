Попытался открутить эмблему с Мерседеса, но засекли камеры (видео)
Столичная полиция задержала мужчину, похитившего с капота припаркованного Мерседеса эмблему, в которую был встроен датчик парктроника. Машина стояла у дома на Уральской улице, а об инциденте заявила владелица.
В ход пошла запись камеры видеонаблюдения, и вскоре полиция нашла и задержала подозреваемого – недалеко от места кражи. 40-летнему ранее судимому москвичу пришлось расстаться с похищенным, которое теперь вернут хозяйке машины.
Вора, ныне находящегося под подпиской о невыезде, ждет расследование по части 1 статьи 158 УК РФ.
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Источник: МВД Медиа
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