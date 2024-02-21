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Этот седан из Китая стал доступнее на 230 тысяч рублей — и это «автомат»!

На рынке России снижены цены на седан Toyota Vios и минивэн Volkswagen Viloran

В России ведущие дилерские сети снизили цены на некоторые автомобили, завезенные по схеме параллельного импорта. В их числе, в частности, седан Toyota Vios и минивэн Volkswagen Viloran.

Toyota Vios дилеры позиционируют как замену Hyundai Solaris, их завозят из Китая. В одном из московских автосалонов за седан еще в ноябре 2023 года просили 2,29 млн рублей, а сейчас он стал доступнее на 100 тысяч рублей.

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Есть вариант с передним приводом и бензиновым мотором объемом 1,5 л и мощностью 109 л.с., который работает в паре с 4-диапазонным автоматом. В оснащении заявлены одна подушка безопасности, ABS, усилитель руля, центральный замок и иммобилайзер. При условии оформления автокредита можно сэкономить еще 130 тысяч рублей, заверяет продавец.

Такой же седан есть в наличии в Петербурге, там за него просят 2,05 млн рублей. Кроме этого, дилер обещает дополнительные скидки, в этом случае финальная цена Toyota Vios составит менее 2 млн рублей.

Toyota Vios
Toyota Vios

Аналогичная ситуация наблюдается с минивэном Volkswagen Viloran. Модель выпускается в Китае и является самой крупной, построенной на платформе MQB.

Цены за минивэн Volkswagen Viloran в Москве стартуют от 7,8 млн рублей, хотя еще в 2023 году этот же продавец установил цену на 100 тысяч рублей дороже. Корректировку цен дилер объяснил «новыми скидками», дополнительно можно сэкономить, оформив кредит или сдав свою машину в трейд-ин. В этом случае минивэн обойдется на 500 тысяч рублей дешевле.

Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran

Viloran оснащен бензиновой наддувной «четверкой» объемом 2,0 л, мощностью 220 л.с. и 350 Н·м крутящего момента. Мотор работает вместе с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод – только передний. У автомобиля очень богатое оснащение, включающее климат-контроль, датчики дождя и света, переднюю камеру, круиз-контроль, панорамную крышу и систему мониторинга слепых зон.

Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Wikimedia
21.02.2024
Фото:Depositphotos | Wikimedia
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