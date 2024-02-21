Водители каких авто заплатят налог на роскошь — ФНС опубликует список до 31 марта

Водителям назвали марки автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг до 31 марта 2024 года обнародует новый список автомобилей, в отношении которых будет действовать налог на роскошь. Об этом сообщили в преcс-службах ведомства и Федеральной налоговой службы.

В 2023 году в перечень вошло 449 моделей, в 2022-м их было 345. Налог на роскошь начисляют водителям, стоимость автомобилей которых превышает 10 млн рублей. При расчете транспортного налога к таким моделям применяется дополнительный коэффициент 3.

В частности, в актуальном списке фигурируют Rolls-Royce, Aston Martin, Mercedes-Benz, BMW, Bugatti, Ferrari, Lexus, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Porsche, Jaguar, Jeep.

Повышенный коэффициент действует:

в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн до 15 млн руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более десяти лет;

в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

«Перечень легковых автомобилей за 2023 год средней стоимостью от 10 млн руб., подлежащий применению в очередном налоговом периоде (календарном году), размещается не позднее 31 марта очередного налогового периода (календарного года) на официальном сайте», — уточнили в ФНС.

Оплату налога на роскошь физические лица должны произвести не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Всем налогоплательщикам поступит налоговое уведомление от налогового органа не позднее 30 дней до наступления указанного срока уплаты.

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Источник: rbc.ru