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Водители каких авто заплатят налог на роскошь — ФНС опубликует список до 31 марта
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Водители каких авто заплатят налог на роскошь — ФНС опубликует список до 31 марта
Водителям назвали марки автомобилей, облагаемых...

Водители каких авто заплатят налог на роскошь — ФНС опубликует список до 31 марта

Водителям назвали марки автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг до 31 марта 2024 года обнародует новый список автомобилей, в отношении которых будет действовать налог на роскошь. Об этом сообщили в преcс-службах ведомства и Федеральной налоговой службы.

В 2023 году в перечень вошло 449 моделей, в 2022-м их было 345. Налог на роскошь начисляют водителям, стоимость автомобилей которых превышает 10 млн рублей. При расчете транспортного налога к таким моделям применяется дополнительный коэффициент 3.

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В частности, в актуальном списке фигурируют Rolls-Royce, Aston Martin, Mercedes-Benz, BMW, Bugatti, Ferrari, Lexus, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Porsche, Jaguar, Jeep.

Повышенный коэффициент действует:

  • в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн до 15 млн руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более десяти лет;
  • в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 20 лет.
«Перечень легковых автомобилей за 2023 год средней стоимостью от 10 млн руб., подлежащий применению в очередном налоговом периоде (календарном году), размещается не позднее 31 марта очередного налогового периода (календарного года) на официальном сайте», — уточнили в ФНС.

Оплату налога на роскошь физические лица должны произвести не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Всем налогоплательщикам поступит налоговое уведомление от налогового органа не позднее 30 дней до наступления указанного срока уплаты.

Источник: rbc.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
21.02.2024
Фото:Depositphotos
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