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Экс-депутата и владельца группы компаний «Рольф» обвинили в коррупции и лишат активов

Суд постановил передать в доход государства все активы мультидилера «Рольф»

Суд в Санкт-Петербурге рассмотрел иск Генпрокуратуры РФ и решил передать в доход государства все активы мультидилера «Рольф», включая акции компании и доли в уставных капиталах связанных с ней организаций: ООО «Рольф моторс», ООО «Рольф эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф тех».

По данным Генпрокуратуры, группа компаний «Рольф» получила незаконный доход в период, когда ее основатель Сергей Петров занимал должность депутата Госдумы (с 2007 по 2016 год).

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По мнению истцов, Петров оставался фактическим владельцем холдинга, используя сложные структуры управления и офшорные компании на Кипре для сокрытия своего участия в бизнесе.

В начале 2022 года суд в Московской области также принял решение взыскать с Петрова и контролируемых им структур солидарно свыше 19 млрд рублей в пользу государства.

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Генпрокуратура настаивает на том, что активы компаний, связанных с «Рольфом», должны быть обращены в доход РФ, поскольку они являются источником неправомерного обогащения Петрова, которого обвиняют в коррупции.

Правда, решение суда Петров собирается обжаловать, но, как правило, такого рода дела выигрывать не удается. Сам основатель и несколько топ-менеджеров проживают за границей.

Основанная в 1991 году компания «Рольф» специализируется на продаже автомобилей: в ее портфеле 30 автомобильных брендов.

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Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Ведомости/ТАСС
Количество просмотров 1
22.02.2024
Фото:Ведомости/ТАСС
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