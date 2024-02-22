Автомобили из этих стран угоняют в РФ чаще всего — страховщики назвали марки

Страховщики рассказали, почему угонщиков не интересуют китайские автомобили

Автомобили от китайского автопрома непопулярны у угонщиков в России, а одной из причин этого являются проблемы с запчастями. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные страховой компании «Согласие».

По статистике, за последние несколько лет не было зафиксировано ни одного случая угона китайских автомобилей среди клиентов этой страховой компании, несмотря на то, что рынок РФ регулярно пополняется новыми моделями из КНР. При этом страховщики не исключили, что в будущем ситуация может измениться.

«Китайские автопроизводители существенно наращивают долю продаж на российском рынке. Например, только в нашей компании доля застрахованных по каско новых китайских транспортных средств по итогам 2023 года в сравнении с предыдущим годом увеличилась почти в 2,5 раза», — сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании Павел Нефедов.

Он подчеркнул, что почти в 90% случаев автомобили угоняют для разбора и продаж комплектующих. Представители китайского автопрома предоставляют гарантию на 5-7 лет, и обеспечивают запчастями.

«Эти факторы делают спрос на детали для автомобилей китайских марок минимальным на черном рынке, а угон машин этой категории – нецелесообразным», — отмечает директор департамента.

Низкие риски хищения делают тарифы на полисы каско с покрытием угона для машин из Китая невысокими относительно расценок на страховые полисы для других марок, подчеркнул Нефедов.

Вполне вероятно, что в будущем тарифы увеличатся, при условии, что доля угонов китайских автомобилей покажет динамику роста. По статистике страховой компании, наиболее угоняемыми являются корейские и отечественные марки, особенно Hyundai.

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Источник: rg.ru