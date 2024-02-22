Конкуренция усилилась: эксперт объяснил, почему в России популярны ушедшие бренды

Эксперт назвал причины жесткой борьбы между брендами из Китая за покупателя в РФ

После ухода западноевропейских и японских марок ситуация с конкуренцией на авторынке России не сильно изменилась. На рынок активно выходят китайские производители, причем каждый из них хочет занять свою нишу, чтобы заложить базу для дальнейшего роста. Об экспансии на российский рынок ведущих игроков китайского автопрома рассказал исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев.

Он подчеркнул, что с появлением автомобилей из Китая, задающих тренды на рынке РФ, в стране до сих пор есть приверженцы традиционных автомобилей ушедших брендов.

«В России у них очень много поклонников, которые, даже с учетом серьезно выросших цен, готовы покупать только привычные марки авто и пока не готовы к переменам. В ближайшие годы битва за покупателя будет очень жесткой», — убежден топ-менеджер.

Акифьев отметил, что по итогам прошлого года Great Wall Motor удалось выбиться в лидеры в сегменте SUV благодаря продажам кроссоверов Haval Jolion, Бренд вошел в топ-3 самых продаваемых автомобилей по версии АЕБ.

В планах компании на 2024 год – запуск нового премиального бренда кроссоверов Wey, уже в феврале стартуют продажи модели Wey 05. У новинки отличные технические характеристики, большой набор опций, низкий расход топлива и он «хорош в части безопасности», подчеркнул Акифьев.

«Wey 05 получил высокую оценку по NCAP (new car assessment program — программа оценки безопасности новых автомобилей) и вошел в топ-3 рейтинга Euro NCAP в своем сегменте», — уточнил исполнительный директор.

Акифьев отметил, что компания накопила достаточный опыт в части понимания предпочтений россиян. Они предпочитают физические кнопки, поэтому в автомобилях Haval мультимедийную систему специально заменили и вывели на кнопки управление ключевыми функциями автомобиля.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: rbc.ru