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Концепт Alpine A110 умеет трансформироваться в спорткар — и его цена 65 млн рублей

Знаменитое ателье Zagato выпустит 19 экземпляров Alpine A110 ценой 65 млн рублей

Модифицированную версию спортивного автомобиля Alpine A110 от Renault представило знаменитое ателье из Италии Zagato, специализирующееся на создании концептов и моделей ограниченной серии.

Название новинки — «Twin Tail» переводится, как Двойной хвост, обусловлено тем, что удлиненную корму можно снять, что придает автомобилю тот самый оригинальный внешний вид.

Alpine A110
Alpine A110
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При его создании специалисты вдохновились лимитированной версией французского спорткара Alpine A220. Этот гоночный автомобиль с длинным хвостом разработали в надежде на победу в 24-часовой гонке Ле-Ман. Кроме задней части в автомобиле переработали стандартную решетку радиатора и фары. На задних крыльях красуется новый воздухозаборник, нижний край бокового окна теперь приподнят, а крыша сделана в форме двойного горба.

О технических характеристиках в Zagato ничего не рассказали, но у стандартной модели мощность 252 л.с., а топовая модель A110 R выжимает 297 л.с. Генеральный директор компании Andrea Zagato подчеркивает, что AGTZ Twin Tail призван войти в класс гранд-туризмо.

Alpine A110
Alpine A110

Планируется, что серия будет ограниченной — всего 19 экземпляров, и в Zagato рассказали, что заказы на AGTZ Twin Tail уже поступают, причем активно. Отдельно стоит сказать о стоимости концепта — она составляет 650 тысяч евро (порядка 65 млн рублей по текущему курсу). Владельцы получат свои модели уже осенью 2024 года.

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Источник: csn-tv.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Zagato
Количество просмотров 2
22.02.2024
Фото:Zagato
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