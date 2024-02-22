Трассу М-11 заполонят беспилотные грузовики

КАМАЗ утроит количество беспилотников на трассе М-11

Подтверждая озвученные еще в ноябре прошлого года планы, КАМАЗ готовится вывести на федеральную трассу М-11 «Нева» еще 12 беспилотных грузовиков. С лета прошлого года на этой автодороге уже работают девять высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), как официально именуются беспилотники КАМАЗ Маяк.

Известно, что шесть машин из этого числа представляют непосредственно КАМАЗ, а еще три – работают на «Сберавтотех». По заявлению министра транспорта РФ Виталия Савельева, общее количество беспилотников от КАМАЗа и «Сберавтотеха» на «Неве» в 2024 году достигнет 43 единиц.

Те девять грузовиков, что сейчас работают на трассе, за 7 месяцев с начала движения перевезли по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Санкт-Петербург 181 тысячу кубометров груза, накатав 1,8 млн км. На нынешнем этапе развития беспилотных технологий на КАМАЗе в кабине каждого Маяка находится водитель-оператор – для реагирования во внештатной ситуации.

Беспилотные тягачи Маяк на базе модели КАМАЗ-54901

Напомним, М-11 «Нева» – это «умная» дорога, способная обмениваться данными с беспилотниками и таким образом расширяющая возможности автономных перевозок. Ранее стало известно, что до конца 2024 года проезд по ней для беспилотных грузовиков КАМАЗ будет бесплатным.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Вести КАМАЗа