Ваши ожидания — ваши проблемы: ушедшие автобренды оставили россиян без техподдержки

Ушедшие из РФ автокомпании не хотят ремонтировать машины россиян

По всему миру автопроизводители проводят отзывные кампании из-за обнаруженных дефектов, причем полностью берут на себя затраты на ремонтные работы. Это касается всех автовладельцев, кроме россиян — из-за ухода брендов они остались один на один со своими проблемами.

Причем это касается не только машин, завезенных и купленных по схеме параллельного импорта, но и приобретенных по официальным каналам.

Например, правопреемник Mercedes-Benz в РФ обязался отремонтировать только проданные через официального немецкого дистрибьютора автомобили. А модели Volkswagen, включая премиальные Porsche, Lamborghini и Bentley, в России вообще не попадают под отзывные кампании.

И все это происходит на фоне прекращения или существенного ограничения официальной сервисной поддержки в нашей стране. Другими словами, российские владельцы иномарок, у которых появились серьезные неполадки, будут вынуждены самостоятельно искать альтернативные способы ремонта.

«Целый ряд брендов оставили за собой гарантийные и сервисные функции, продолжают проводить отзывы. Другие компании ушли из России хлопнув дверью. Например, Mercedes-Benz или Volvo однозначно сказали, что не будут работать на российском рынке ни под каким соусом. И в таком случае рассчитывать не на что», — констатирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

А в условиях ограниченного доступа к официальному сервису и отзывным кампаниям российским автовладельцам грозят дополнительные расходы и неоправданные риски.

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Источник: gazeta.ru