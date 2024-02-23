Новый болид Williams сильно впечатлил Алекса Элбона

Алекс Элбон поделился впечатлением о первых тестах нового болида Williams FW46

Алекс Элбон, новой пилот команды Williams, недавно вышел на трассу в Бахрейне для проведения предсезонных тестов за рулём нового болида команды FW46. Для Элбона это важный этап подготовки к предстоящему сезону, поскольку Williams значительно изменила свой подход к разработке шасси, что создаёт ощущение пилотирования машины совершенно другой команды.

FW46

Джеймс Ваулз, руководитель Williams, неоднократно подчеркивал, что команда стремилась создать более универсальную машину, которая будет конкурентоспособной на всех трассах чемпионата, а не только на скоростных, требующих настроек на низкий уровень прижимной силы.

Элбон поделился своими впечатлениями от новой машины, отметив значительные изменения в кинематике передней части и общей управляемости. Он также упомянул, что новая задняя часть, поставляемая Mercedes, также работает по-другому, что требует совершенно иного подхода к настройкам.

Для Элбона эти предсезонные тесты являются возможностью освоиться с новой машиной и лучше понять её характеристики, чтобы быть готовым к началу сезона Формулы-1.

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Источник: f1news.ru