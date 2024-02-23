Новый болид Williams сильно впечатлил Алекса Элбона
Алекс Элбон, новой пилот команды Williams, недавно вышел на трассу в Бахрейне для проведения предсезонных тестов за рулём нового болида команды FW46. Для Элбона это важный этап подготовки к предстоящему сезону, поскольку Williams значительно изменила свой подход к разработке шасси, что создаёт ощущение пилотирования машины совершенно другой команды.
Джеймс Ваулз, руководитель Williams, неоднократно подчеркивал, что команда стремилась создать более универсальную машину, которая будет конкурентоспособной на всех трассах чемпионата, а не только на скоростных, требующих настроек на низкий уровень прижимной силы.
Элбон поделился своими впечатлениями от новой машины, отметив значительные изменения в кинематике передней части и общей управляемости. Он также упомянул, что новая задняя часть, поставляемая Mercedes, также работает по-другому, что требует совершенно иного подхода к настройкам.
Для Элбона эти предсезонные тесты являются возможностью освоиться с новой машиной и лучше понять её характеристики, чтобы быть готовым к началу сезона Формулы-1.
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Источник: f1news.ru
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