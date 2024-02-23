29-летний «Крузак» в идеальном состоянии продали дороже нового

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Модель Land Cruiser 80, известная своей надежностью и прочностью, остается популярной среди любителей оффроуда и по сей день. Однако данный экземпляр больше подходит для коллекционеров и музейных экспозиций, чем для активной эксплуатации.

Toyota Land Cruiser 80
Toyota Land Cruiser 80

Стоит отметить, что данный Toyota Land Cruiser находится в руках одного владельца с 1998 года. За все это время автомобиль проехал всего 95 000 километров, что является невероятно малым пробегом для его возраста. Текущий владелец строго соблюдал все рекомендации по обслуживанию, предписанные японским автопроизводителем, и регулярно проходил межсервисный регламент.

Toyota Land Cruiser 80
Toyota Land Cruiser 80
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Черный Toyota Land Cruiser оснащен рядным 6-цилиндровым 4,5-литровым бензиновым двигателем 1FZ-FE, 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, двухдиапазонной раздаточной коробкой и блокировками трех дифференциалов.

Салон отделан серой кожей с декоративными панелями под дерево. Заводская магнитола с кассетным проигрывателем и CD-плеером также сохранилась в автомобиле.

Салон Toyota Land Cruiser 80
Салон Toyota Land Cruiser 80

Перед продажей были заменены все технические жидкости, а также проведено полное техническое обслуживание и мойка автомобиля, включая чистку подкапотного пространства и салона, а также обработку днища, рамы и элементов ходовой части антикоррозийными составами.

Мотор Toyota Land Cruiser 80
Мотор Toyota Land Cruiser 80

Этот уникальный автомобиль был продан на аукционе за 93,5 тысячи долларов. Это превышает стоимость нового Toyota Land Cruiser (56 000 долларов), а также Sequoia (61 200 долларов) в США.

Таким образом, становится очевидно, что коллекционеры и фанаты японских автомобилей готовы заплатить больше за уникальные и хорошо сохраненные экземпляры.

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Источник: Bring a Trailer

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Bring A Trailer
Количество просмотров 1
23.02.2024
Фото:Bring A Trailer
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

-24