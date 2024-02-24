#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ineos Fusilier
24 февраля
Ineos Fusilier: компактный технологичный ретро-внедорожник
Ineos Automotive показала компактный...
Эксперт рассказал, какие неприятности поджидают автомобилистов зимой
24 февраля
Эксперт рассказал, какие неприятности поджидают автомобилистов зимой
Автоэксперт объяснил, чем опасно долгое...
Wuling Yangguang
24 февраля
Китайцы начали продавать конкурента ГАЗ «Соболь» по цене «Гранты»
Китайская компания Wuling выпустила на рынок...

Китайская версия Land Cruiser Prado 250 удивила отличиями от мировой

Стали известны подробности о самой ожидаемой новинке предприятия FAW-Toyota

Легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado шестого поколения появится в Китае с уникальной трехрядной конфигурацией салона и «капитанскими» креслами второго ряда. Такой вариант не предлагается на других рынках.

Toyota Land Cruiser Prado 250
Toyota Land Cruiser Prado 250

Базовая версия Land Cruiser Prado обойдется в 470 тысяч юаней (65 тысяч долларов), а топовая комплектация будет стоить 570 тысяч юаней (79 тысяч долларов).

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Сколько протянет автомобиль (и как отдалить его старость): разбираем по пунктам

Внедорожник будет оснащаться гибридной силовой установкой iForce Max (330 сил, 630 Н·м) с турбомотором объемом 2,4 литра, 8-ступенчатым автоматом и постоянным полным приводом.

Фотографий интерьера Toyota Land Cruiser Prado для Китая пока нет, но известно, что спереди салон не изменится.

Подробная информация о китайском Land Cruiser Prado появится 29 февраля. В этот же день откроют и предзаказы на автомобиль, а поставки начнутся 16 июля.

Источник: Autohome

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 1
24.02.2024
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.

+9