Китайская версия Land Cruiser Prado 250 удивила отличиями от мировой

Стали известны подробности о самой ожидаемой новинке предприятия FAW-Toyota

Легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado шестого поколения появится в Китае с уникальной трехрядной конфигурацией салона и «капитанскими» креслами второго ряда. Такой вариант не предлагается на других рынках.

Toyota Land Cruiser Prado 250

Базовая версия Land Cruiser Prado обойдется в 470 тысяч юаней (65 тысяч долларов), а топовая комплектация будет стоить 570 тысяч юаней (79 тысяч долларов).

Внедорожник будет оснащаться гибридной силовой установкой iForce Max (330 сил, 630 Н·м) с турбомотором объемом 2,4 литра, 8-ступенчатым автоматом и постоянным полным приводом.

Фотографий интерьера Toyota Land Cruiser Prado для Китая пока нет, но известно, что спереди салон не изменится.

Подробная информация о китайском Land Cruiser Prado появится 29 февраля. В этот же день откроют и предзаказы на автомобиль, а поставки начнутся 16 июля.

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Источник: Autohome