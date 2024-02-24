Китайцы начали продавать конкурента ГАЗ «Соболь» по цене «Гранты»

Китайская компания Wuling выпустила на рынок бюджетный однообъемник Yangguang

Китайская компания Wuling начала продажи нового однообъемника Yangguang, который стал конкурентом российскому фургону ГАЗ «Соболь». Новинка отличается доступной ценой, высокой грузоподъемностью и вместимостью.

Wuling Yangguang

Габаритные размеры Wuling Yangguang составляют 4985х1800х1975 мм. Колесная база равна 3050 мм. Автомобиль оснащен 82-сильным электромотором, при этом грузоподъемность составляет 1249 кг. Батареи емкостью 32 и 48 кВт·ч дают запас хода в 230 и 300 км соответственно.

Wuling Yangguang

Китайский фургон предлагается в трех комплектациях. Базовая включает в себя усилитель руля, электростеклоподъемники, магнитолу и кондиционер. Комфорт дополнительно оснащается медиасистемой с 8-дюймовым тачскрином, камерой заднего вида и парктроником.

Цены на Wuling Yangguang начинаются от 74 до 86 тысяч юаней (0, 96-1, 1 миллиона рублей). Для сравнения, в России средняя комплектация Lada Granta стоит примерно столько же.

Wuling Yangguang

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Источник: Autohome