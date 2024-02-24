#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ineos Fusilier
24 февраля
Ineos Fusilier: компактный технологичный ретро-внедорожник
Ineos Automotive показала компактный...
Эксперт рассказал, какие неприятности поджидают автомобилистов зимой
24 февраля
Эксперт рассказал, какие неприятности поджидают автомобилистов зимой
Автоэксперт объяснил, чем опасно долгое...
Wuling Yangguang
24 февраля
Китайцы начали продавать конкурента ГАЗ «Соболь» по цене «Гранты»
Китайская компания Wuling выпустила на рынок...

Китайцы начали продавать конкурента ГАЗ «Соболь» по цене «Гранты»

Китайская компания Wuling выпустила на рынок бюджетный однообъемник Yangguang

Китайская компания Wuling начала продажи нового однообъемника Yangguang, который стал конкурентом российскому фургону ГАЗ «Соболь». Новинка отличается доступной ценой, высокой грузоподъемностью и вместимостью.

Wuling Yangguang
Wuling Yangguang

Габаритные размеры Wuling Yangguang составляют 4985х1800х1975 мм. Колесная база равна 3050 мм. Автомобиль оснащен 82-сильным электромотором, при этом грузоподъемность составляет 1249 кг. Батареи емкостью 32 и 48 кВт·ч дают запас хода в 230 и 300 км соответственно.

Wuling Yangguang
Wuling Yangguang
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Сколько протянет автомобиль (и как отдалить его старость): разбираем по пунктам

Китайский фургон предлагается в трех комплектациях. Базовая включает в себя усилитель руля, электростеклоподъемники, магнитолу и кондиционер. Комфорт дополнительно оснащается медиасистемой с 8-дюймовым тачскрином, камерой заднего вида и парктроником.

Цены на Wuling Yangguang начинаются от 74 до 86 тысяч юаней (0, 96-1, 1 миллиона рублей). Для сравнения, в России средняя комплектация Lada Granta стоит примерно столько же.

Wuling Yangguang
Wuling Yangguang

Источник: Autohome

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 1
24.02.2024
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0