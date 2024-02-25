Новый большой кроссовер Audi Q9 впервые показали в деталях

Опубликованы рендеры Audi Q9, основанные на фотографиях тестовых прототипов

Слухи о разработке Audi Q9 уже давно ходили в интернете, но только в этом году фотошпионам удалось запечатлеть первые закамуфлированные прототипы. Несмотря на маскировку, на фотографиях можно было рассмотреть основные черты этого автомобиля.

Рендер Audi Q9

Главным отличием нового кроссовера является непривычная для Audi высокая крыша и почти вертикальная задняя стойка. Однако в целом дизайн не будет сильно отличаться от других моделей бренда. Спереди выделяется раздельная оптика с LED-огнями сверху и крупными блоками основного света внизу. Решетка радиатора будет внушительной с оригинальной V-образной отделкой.

Задняя часть автомобиля привлекает внимание большими фонарями с характерными «клыками» по бокам, объединенными светодиодной полосой, что придает автомобилю узнаваемый облик.

Вероятно, Audi Q9 будет предлагаться с традиционными двигателями внутреннего сгорания, возможно, в различных гибридных вариациях.

Интерьер Audi Q9 обещает быть просторным и комфортабельным, с тремя рядами кресел. Главными конкурентами этого кроссовера станут BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.

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Источник: IXBT