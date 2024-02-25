#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Dacia Spring 2024
25 февраля
Dacia Spring: маленькая городская электрическая копия «Дастера»
Dacia официально представил обновленный...
Китайские электромобили «напирают», но с этим нашли способ борьбы
25 февраля
Китайские электромобили «напирают», но с этим нашли способ борьбы
Маск: Более дешевая модель электромобиля Tesla...
Новый большой кроссовер Audi Q9 впервые показали в деталях
25 февраля
Новый большой кроссовер Audi Q9 впервые показали в деталях
Опубликованы рендеры Audi Q9, основанные на...

Новый большой кроссовер Audi Q9 впервые показали в деталях

Опубликованы рендеры Audi Q9, основанные на фотографиях тестовых прототипов

Слухи о разработке Audi Q9 уже давно ходили в интернете, но только в этом году фотошпионам удалось запечатлеть первые закамуфлированные прототипы. Несмотря на маскировку, на фотографиях можно было рассмотреть основные черты этого автомобиля.

Рендер Audi Q9
Рендер Audi Q9

Главным отличием нового кроссовера является непривычная для Audi высокая крыша и почти вертикальная задняя стойка. Однако в целом дизайн не будет сильно отличаться от других моделей бренда. Спереди выделяется раздельная оптика с LED-огнями сверху и крупными блоками основного света внизу. Решетка радиатора будет внушительной с оригинальной V-образной отделкой.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Сколько протянет автомобиль (и как отдалить его старость): разбираем по пунктам

Задняя часть автомобиля привлекает внимание большими фонарями с характерными «клыками» по бокам, объединенными светодиодной полосой, что придает автомобилю узнаваемый облик.

Вероятно, Audi Q9 будет предлагаться с традиционными двигателями внутреннего сгорания, возможно, в различных гибридных вариациях.

Интерьер Audi Q9 обещает быть просторным и комфортабельным, с тремя рядами кресел. Главными конкурентами этого кроссовера станут BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.

Источник: IXBT

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash | Autoya
Количество просмотров 1
25.02.2024
Фото:Unsplash | Autoya
Поделиться:
Оцените материал:
0