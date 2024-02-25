Новый большой кроссовер Audi Q9 впервые показали в деталях
Слухи о разработке Audi Q9 уже давно ходили в интернете, но только в этом году фотошпионам удалось запечатлеть первые закамуфлированные прототипы. Несмотря на маскировку, на фотографиях можно было рассмотреть основные черты этого автомобиля.
Главным отличием нового кроссовера является непривычная для Audi высокая крыша и почти вертикальная задняя стойка. Однако в целом дизайн не будет сильно отличаться от других моделей бренда. Спереди выделяется раздельная оптика с LED-огнями сверху и крупными блоками основного света внизу. Решетка радиатора будет внушительной с оригинальной V-образной отделкой.
Задняя часть автомобиля привлекает внимание большими фонарями с характерными «клыками» по бокам, объединенными светодиодной полосой, что придает автомобилю узнаваемый облик.
Вероятно, Audi Q9 будет предлагаться с традиционными двигателями внутреннего сгорания, возможно, в различных гибридных вариациях.
Интерьер Audi Q9 обещает быть просторным и комфортабельным, с тремя рядами кресел. Главными конкурентами этого кроссовера станут BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.
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Источник: IXBT
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