В Сети показали концепты пяти новинок Fiat
Итальянский производитель Fiat презентовал сразу пять концептов автомобилей, серийный выпуск которых наладят в ближайшие годы. Соответствующее видео, снятое в итальянской Гиневе с участием главы компании Оливье Франсуа, появилось в Сети.
Все новинки будут отражать философию функциональности без ущерба для удовольствия, заявил генеральный директор Fiat и глобальный директор по маркетингу Stellantis. В 2024 году компания отмечает 125-летний юбилей, и первая модель появится уже этим летом. Затем каждый год на рынок будут выходить остальные четыре модели.
Первый концепт представляет собой городской автомобиль, при его создании инженеры вдохновились зданием Lingotto Fiat в Турине с овальной испытательной трассой на крыше. Овальные формы будут фишкой этого автомобиля, особенно в интерьере, при его создании использованы переработанные материалы, включая пластики и бамбук. Новинку оснастят различными типами силовых агрегатов, включая исключительно электрические и ДВС.
Концептом пикапа компания хочет повторить успех Fiat Strada – самого продаваемого авто в Бразилии – на других рынках. Дизайн этого функционального автомобиля выполнят в ретростиле.
Кроме того, представлен большой фастбек с дизайном, похожим на концепт пикапа. Ему прочат популярность в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и Европе. Есть также версии в кузове кроссовера, а также кемпера – он позиционируется как универсальный автомобиль с увеличенным клиренсом и внедорожными шинами.
«FIAT – глобальный бренд с продажами в 1,3 миллиона автомобилей в прошлом году и твердым лидерством во многих частях мира», – подчеркнул глава компании во время презентации.
По словам Франсуа, следующий шаг будет направлен на «переход от локальных продуктов к глобальному предложению, которое принесет пользу всем нашим клиентам по всему миру».
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Источник: speedme.ru
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