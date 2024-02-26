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В Сети показали концепты пяти новинок Fiat

Гендиректор Fiat показал 5 концептов, приуроченных к 125-летнему юбилею компании

Итальянский производитель Fiat презентовал сразу пять концептов автомобилей, серийный выпуск которых наладят в ближайшие годы. Соответствующее видео, снятое в итальянской Гиневе с участием главы компании Оливье Франсуа, появилось в Сети.

Все новинки будут отражать философию функциональности без ущерба для удовольствия, заявил генеральный директор Fiat и глобальный директор по маркетингу Stellantis. В 2024 году компания отмечает 125-летний юбилей, и первая модель появится уже этим летом. Затем каждый год на рынок будут выходить остальные четыре модели.

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Первый концепт представляет собой городской автомобиль, при его создании инженеры вдохновились зданием Lingotto Fiat в Турине с овальной испытательной трассой на крыше. Овальные формы будут фишкой этого автомобиля, особенно в интерьере, при его создании использованы переработанные материалы, включая пластики и бамбук. Новинку оснастят различными типами силовых агрегатов, включая исключительно электрические и ДВС.

Концептом пикапа компания хочет повторить успех Fiat Strada – самого продаваемого авто в Бразилии – на других рынках. Дизайн этого функционального автомобиля выполнят в ретростиле.

Кроме того, представлен большой фастбек с дизайном, похожим на концепт пикапа. Ему прочат популярность в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и Европе. Есть также версии в кузове кроссовера, а также кемпера – он позиционируется как универсальный автомобиль с увеличенным клиренсом и внедорожными шинами.

«FIAT – глобальный бренд с продажами в 1,3 миллиона автомобилей в прошлом году и твердым лидерством во многих частях мира», – подчеркнул глава компании во время презентации.

По словам Франсуа, следующий шаг будет направлен на «переход от локальных продуктов к глобальному предложению, которое принесет пользу всем нашим клиентам по всему миру».

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Источник: speedme.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
26.02.2024
Фото:Unsplash
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