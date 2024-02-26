Быстрее на 0,28 секунды — пилот Ford SuperVan побил рекорд Mercedes-AMG GT3 в Батерсте

Француз Ромен Дюма побил рекорд недельной давности на гоночной трассе

Французский гонщик Ромен Дюма установил новый абсолютный рекорд австралийской трассы «Маунт Панорама» в Батерсте. Он проехал круг на электрическом Ford SuperVan 4.2 за 1.56,3247 — на 0,28 секунды быстрее рекорда недельной давности, установленного Жюлем Гуноном на Mercedes-AMG GT3.

Отмечается, что электрокар был создан специально для гонок по подъему на холм. Два раза по ходу круга отметка машины Дюма на SuperVan превышала отметку в 300 км/ч.

Ромен Дюма

«Невозможно переоценить количество усилий и уровень экспертизы, задействованные в этом проекте. Результат превзошел наши ожидания. В мире нет трассы, подобной этой», — подчеркнул глобальный директор Ford Performance Motorsports Марк Рашбрук.

По словам Дюма, он никогда раньше не ездил на SuperVan 4.2 быстрее 300 км/ч.

«Мы выложились на полную и атаковали, чтобы проехать максимально быстрый круг. Еще никто не ездил по „Маунт Панораме“ на чем-то подобном, и тем более так быстро!» — констатировал пилот.

Напомним, француз Ромен Дюма стал автором рекорда на трассе Пайкс-пик в 2018 году, тогда он использовал электромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak. На Ford SuperVan 4.2 Дюма в гонках на горе Пайкс-пик в 2023 году стал вторым в абсолютном зачете и победил в классе Pikes Peak Open.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: championat.com