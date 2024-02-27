«Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы»: каким будет 2024 год для авторынка?
Мероприятие организовано агентством «Автостат». В нем приняли участие около 60 спикеров из числа ведущих аналитиков и топовых менеджеров автобизнеса.
Эксперты констатировали, что в 2023 году российский рынок новых легковых машин показал наибольший рост (+69%) среди 20 крупнейших в мире. И объясняется это эффектом «низкой базы».
Трансформация российского авторынка продолжается и идет быстрыми темпами. Год будет непростым: стихийный массовый заход на рынок новых марок, решив проблему дефицита автомобилей (возникла весной 2022 года), к концу 2023-го принес с собой проблему затоваривания складов и усиления конкуренции. Вероятно, в 2024 году сильные игроки рынка станут еще сильнее, а слабые окажутся на грани закрытия. Для кого-то будет спасением активная работа с подержанными машинами.
При всей непростой ситуации на рынке эксперты полагают, что в 2024 году продолжится его рост – как в сегменте легковых автомобилей, так и среди коммерческих.
Представители отечественного автопрома (АВТОВАЗ, «Москвич», «Автотор») поделились своими планами на 2024 год. Они рассчитывают на запуск новых моделей и развитие начатых партнерств, на усиление локализации производства автокомпонентов (импортозамещение уже идет, но еще нужно время).
Из других трендов: вслед за изменением структуры рынка меняется и структура автокредитования (перераспределяются доли залоговых, потребительских, постзалоговых кредитов). В автостраховании вместо «времени продавца» наступает «время покупателя». В автолизинге продолжаются процессы консолидации отрасли.
Также на форуме эксперты агентства «Автостат» озвучили итоги 10-й ежегодной премии «Residual value» – были названы 3-летние модели с лучшей остаточной стоимостью. Победителями в ключевых сегментах рынка стали LADA Largus, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 PRO и Haval F7.
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