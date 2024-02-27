Высокие динамические показатели и экономия топлива — старт продаж кроссовера уже весной
Весной 2024 года на авторынке России стартуют продажи флагманского кроссовера BAIC X75. О выходе новинки рассказали в пресс-службе китайского бренда.
«Это семейный автомобиль, который был создан с большим вниманием к потребностям современных покупателей. Он предлагает эффективное и экономичное вождение, впечатляюще просторный салон и продвинутые опции комфорта для всех пассажиров», — подчеркивают представители пресс-службы.
При создании BAIC X75 специалисты применили новационные решения и использовали ультрасовременные элементы. В частности, внушительная безрамочная решетка радиатора, ее обрамляют L-образные дневные ходовые огни. У автомобиля расширена передняя часть, а кузов удлинен, и это решение подчеркивает статус вместительного и удобного кроссовера для всей семьи.
Под капотом BAIC X75 стоит турбомотор объемом 1,5 л мощностью 177 л.с. и максимальным крутящим моментом 300 Н∙м. Благодаря примененным технологиям двигатель демонстрирует высокие динамические показатели и экономичность топлива. Силовой агрегат работает в паре с преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT.
В своем классе BAIC X75 один из самых больших: его колесная база составляет 2800 мм, а габариты — 4745х1892х1715 мм. У всех сидений есть подогрев, вентиляция и функция массажа. В салоне установлена консоль с удобным и понятным интерфейсом.
Цифровой кластер состоит из приборной панели с диагональю дисплея 7 дюймов, 12,3-дюймового сенсорного дисплея мультимедиа и дисплея управления кондиционером. В помощь водителю – широкий набор ассистентов, включая систему безопасности.
В линейке кроссоверов BAIC X75 станет самой старшей моделью, в нее уже входят BAIC X35, BAIC X55 и BAIC X7. О цене новинки станет известно ближе к старту продаж, который запланирован на март.
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Источник: пресс-служба BAIC
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