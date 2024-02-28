Chery обновила кроссовер Omoda – цены
29 февраля в Китае начинаются продажи нового кроссовера Chery Omoda Guardian Edition. Автомобиль предлагается в 5 комплектациях по цене от 79 990 до 109 900 юаней (1,02-1,4 млн рублей).
В России эта модель известна под названием Omoda C5 и стоит от 2,95 млн рублей – почти в три раза дороже.
Автомобиль Chery Omoda слегка обновился, и скоро эти изменения произойдут с С5 и на российском рынке. Главные отличия – внутри, на центральной консоли, которая лишилась прямых линий, а полка с беспроводной зарядкой смартфонов получила шторку. Изменился и узор обивки кресел, а на дверях появились круглые динамики.
То есть, обновления явно коснулись уровня оснащения.
Двигатель и коробка кроссовера остались неизменными. Это 1,5-литровый бензиновый турбомотор и вариатор. В Китае мощность двигателя составляет 156 л.с., а в России – 147 и 150 л.с. Более мощная версия двигателя оснащается роботизированной семиступенчатой коробкой.
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