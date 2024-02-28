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Chery обновила кроссовер Omoda – цены

Компания Чери представила обновленнный кроссовер Omoda в версии Guardian Edition

29 февраля в Китае начинаются продажи нового кроссовера Chery Omoda Guardian Edition. Автомобиль предлагается в 5 комплектациях по цене от 79 990 до 109 900 юаней (1,02-1,4 млн рублей).

Chery Omoda Guardian Edition 2024
Chery Omoda Guardian Edition 2024

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В России эта модель известна под названием Omoda C5 и стоит от 2,95 млн рублей – почти в три раза дороже.

Chery Omoda Guardian Edition 2024
Chery Omoda Guardian Edition 2024

Автомобиль Chery Omoda слегка обновился, и скоро эти изменения произойдут с С5 и на российском рынке. Главные отличия – внутри, на центральной консоли, которая лишилась прямых линий, а полка с беспроводной зарядкой смартфонов получила шторку. Изменился и узор обивки кресел, а на дверях появились круглые динамики.

Chery Omoda Guardian Edition 2024
Chery Omoda Guardian Edition 2024

То есть, обновления явно коснулись уровня оснащения.

Сколько жрёт? Посчитана разница расхода топлива в реальности и по паспорту

Двигатель и коробка кроссовера остались неизменными. Это 1,5-литровый бензиновый турбомотор и вариатор. В Китае мощность двигателя составляет 156 л.с., а в России – 147 и 150 л.с. Более мощная версия двигателя оснащается роботизированной семиступенчатой коробкой.

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Кирилл Панов
Фото:Autohome.com.cn
28.02.2024
Фото:Autohome.com.cn
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