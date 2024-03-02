Китайцы скопировали наш Урал – смотрите, что у них получилось!

Блогер рассказал о том, как китайский Dongfeng сделал копию грузовика Урал

Молодое поколение читателей «За рулем» может этого уже не знать, но ныне блистательный китайский автопром когда-то начинал с простого копирования – в том числе и советской техники. Китайский грузовик Dongfeng EQ240, как и его предтеча EQ210, весьма напоминает советский Урал-375 и пришедший ему на смену Урал-4320. Как это получилось?

Урал-4320

Лицензию на шасси Урала китайцы приобрели еще в середине 1960-х и начали успешно использовать на своей технике. Однако спустя десятилетие, когда на созданном по указанию Мао Цзэдуна Втором автозаводе (сейчас – Dongfeng Motor Corporation) подошла пора запускать новый военный грузовик с колесной формулой 6х6, отношения КНР и СССР нельзя было назвать теплыми.

Dongfeng EQ240

И неудивительно: совсем недавно отгремели последние выстрелы на острове Даманский. Самая распространенная версия о внешней схожести Dongfeng EQ240 и Урал-375 говорит о том, военные трофеи в КНР старались оперативно скопировать и запустить в производство. Поэтому кабина Dongfeng похожа на ураловскую, но полностью ее не повторяет – она не лицензионная советская, а созданная с нуля «по мотивам».

А вот от копии прожорливого бензинового движка Урала в Китае быстро отказались, сделав ставку на дизель – поначалу это был Steyr, а затем локализованный Cummins… Потомки тех грузовиков Dongfeng и Урал выпускаются до сих пор, но вокруг поменялось многое. Китайский автопром покоряет мир и Россию, да и остров Даманский после 1991 года получил имя Чжэньбао дао.