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Всегда есть план «Б»: в Минпромторге заявили о готовности Aurus к санкциям США

Мантуров заявил, что у Aurus и НАМИ был план на случай возможных санкций США

Производитель отечественных автомобилей премиального сегмента Aurus и подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ» были готовы к очередным возможным санкциям со стороны США. Об этом заявил вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Сказать, что мы не ожидали санкции или не были к ним готовы, не могу. Все компании, которые получают такую "весточку", уже к ней, естественно, готовы и всегда имеют "план "Б"», — констатировал глава министерства.
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Как скоро АКП накроется, если на каждом светофоре переключаться в нейтралку

Напомним, 23 февраля 2024 года OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) включило в санкционный список подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ» и производителя люксовых автомобилей Aurus.

Aurus – это первый российский бренд автомобилей класса люкс. Изначально проект получил кодовое название «Кортеж», его реализацией занимались специалисты НАМИ совместно с группой «Соллерс» и фондом Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов. НАМИ владеет в настоящее время бывшим заводом Toyota в Петербурге, также в активе института 1% бывшего завода Nissan в Северо-Западном регионе.

Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
28.02.2024
Фото:Wikimedia
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