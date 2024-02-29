Травматолог перечислил недуги, которые подстерегают автомобилистов
Многие водители игнорируют потенциальные риски для здоровья, связанные с длительным нахождением за рулем, отмечает травматолог-ортопед Евгений Чекан.
Между тем, отсутствие движения во время езды может привести к болям в различных частях тела, включая спину, шею, плечи и поясницу, из-за неудобной позы и длительного сидения.
Это также может стать причиной серьезных проблем, таких как остеохондроз, сколиоз, ишиас и других заболеваний позвоночника и суставов.
Ограниченная физическая активность также повышает риск гипертонии, атеросклероза, тромбозов и других сосудистых заболеваний.
Неправильная осанка за рулем может вызвать головные боли, боли в шее, спине, онемение и отеки ног и ступней. Сидячий образ жизни часто приводит к нарушениям обмена веществ, а это ведет к набору лишнего веса и ожирению. Кроме того, все эти факторы могут подорвать иммунитет и увеличить риск развития других заболеваний.
Кстати, медицинские исследования показали, что если водитель проводит за рулем более четырех часов в день, то риск получения серьезных проблем с поясницей у него в 6 раз больше, чем у обычного пешехода.
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Источник: Life
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