Глава команды Red Bull Кристиан Хорнер подал в суд на De Telegraaf за клевету

С руководителя команды Red Bull Хорнера сняли все обвинения о домогательствах

Все обвинения с руководителя команды Формулы-1 Red Bull Кристиана Хорнера сняты, он продолжит работу на своем посту. Такой вердикт вынесли по итогам разбирательств в его отношении. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на заявление со ссылкой на заявление «конюшни».

«Независимое расследование обвинений, выдвинутых против Хорнера, завершено, жалоба была отклонена. Заявитель имеет право на апелляцию. В "Ред Булл" уверены, что расследование было справедливым и беспристрастным. Отчет о нем является конфиденциальным и содержит личную информацию, поэтому не будет обнародован», — говорится в заявлении Red Bull.

Расследованию в отношении Хорнера предшествовало обвинение одной из сотрудниц команды в неподобающем поведении. При этом подчеркивалось, что обвинения не связаны с сексуальным подтекстом, речь шла о том, что сотрудницу беспокоил жесткий режим работы руководителя Red Bull.

Хотя в материалах De Telegraaf утверждается, что обвинения связаны именно с домогательствами. Речь шла о том, что Хорнер отправлял подчиненной сообщения сексуального характера. Теперь издание ждет судебное разбирательство, потому что глава команды подал на него в суд за клевету.

Хорнеру 50 лет, пост руководителя Red Bull он занимает с 2005 года – именно в этом году основали команду. За 19 лет под его руководством команда шесть раз стала обладателем Кубка конструкторов, а пилоты семь раз становились чемпионами Формулы-1.

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Источник: rsport.ria.ru