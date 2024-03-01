Новый электрический МАЗ – вот что о нем известно

Представлен электрический фургон МАЗ-4381ЕЕ для городских грузоперевозок

Если магистральный тягач МАЗ-Х, пусть и заметно упрощенный по сравнению с рендерами, – это пока достаточно отдаленное будущее, то развозной грузовичок МАЗ-4381ЕЕ на электротяге уже вполне реален. МАЗ опубликовал фотографии и характеристики машины, которую в мае минувшего года уже «засветил» на CTT EXPO.

МАЗ-4381ЕЕ

«Электротранспорт – это просто новый вид продукции, который не является заменой автомобилям на бензине или дизеле. Это просто еще одна альтернатива, которая наверняка найдёт своего покупателя», – отметил главный конструктор МАЗа Андрей Савчиц.

МАЗ-4381ЕЕ, характеристики

запас хода – 100-130 км

мощность двигателя – 105 кВт

емкость батареи – 126 кВт/ч

грузоподъемность – 4700 кг

объем платформы – 39 куб. м

Машина оснащена четырехступенчатой коробкой передач с электроприводом – за счет этого тратится меньше энергии на пуске двигателя и на разгоне, говорят разработчики.

МАЗ-4381ЕЕ

Производители компонентов для этого электромобиля не уточняются, равно как не называются сроки запуска грузовика в серию. Сообщается, что основная сфера применения машины – городские грузоперевозки.

Источник: МАЗ