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Chery запускает еще один бренд для России

Электромобили Exlantix: представлен новый бренд премиальных автомобилей

Сегодня на онлайн-конференции журналистам представили новый бренд для России – Exlantix. В Китае он существует с 2023 года и входит в группу компаний Chery.

В России марку решили обособить, у нее будет собственная дилерская сеть и свое представительство.

Exlantix E03
Exlantix E03

Exlantix – это марка премиальных автомобилей, а в ее футуристичном названии заключена философия бренда. Слово состоит из трех частей Ex-lant-ix, где Ex — это Explore (исследовать), lant – однокоренное со словом Атлантида, а Х означает пространство.

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Exlantix E03
Exlantix E03

Проехать 700 км за раз за 700 рублей – это сможет новый Exlantix

Итак, бренд торжественно представили, и сейчас начинается формирование дилерской сети, а уже в начале лета в салонах официальных дилеров появятся машины.

Первенцем марки на российском рынке станет седан Exlantix ES. В ходе презентации его упорно называли E03 Model, но следует понимать, что эту модель адаптируют для российского рынка, поэтому и название иное.

Построен электромобиль на платформе E0X, его габариты (длина, ширина, высота) 4945 мм x 1978 мм x 1474 мм, а колесная база — 3000 мм.

Exlantix ES оснащен мощной батареей и с 30% до 80% заряжается всего за 15 минут. Время разгона до «сотни» составляет чемпионские 3,7 секунды. По предварительным данным, новинка оборудована 800-вольтовой электросистемой, а запас хода на одной зарядке составляет 700 км.

Понятно, что премиальный автомобиль будет иметь богатое оснащение и массу систем помощи водителю на борту. Однако подробности и порядок цен обещают раскрыть ближе к старту продаж, то есть к началу лета.

Напомним, дочерними марками концерна Chery также являются Exeed, Jetour, Jaecoo, Omoda и Kaiyi.

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 5
29.02.2024
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