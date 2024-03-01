В США увидели угрозу для безопасности страны и населения в автомобилях из Китая

Байден призвал власти США расследовать ситуацию с ввозом автомобилей из Китая

Глава Белого дома Джо Байден распорядился расследовать ситуацию с ввозимыми в США автомобилями из Китая. В Вашингтоне считают, что такое положение представляет потенциальную угрозу для национальной безопасности. Соответствующее заявление обнародовано на сайте администрации президента.

Байден убежден, что Китай намерен наводнить американский рынок своими автомобилями. Глава США поручил министру торговли начать расследование в отношении китайских «подключенных» машин, которые, по его мнению, могут собирать конфиденциальные данные о гражданах и критически важных объектах инфраструктуры США.

«Большинство автомобилей в наши дни «подключены», они подобны смартфонам на колесах. Эти автомобили подключены к нашим телефонам, навигационным системам, критически важной инфраструктуре и компаниям, которые их произвели», – подчеркнул американский лидер.

Собранные таким образом данные об инфраструктуре и гражданах США могут отправляться в КНР. По итогам расследования Байден призвал принять соответствующие меры для предотвращения потенциальных угроз.

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Источник: iz.ru