Очередь на ремонт «китайцев» расписана на месяц вперед

В Петербурге ремонт китайских автомобилей за год вырос, в среднем, на 10-25%

В 2023 году количество обращений по страховым случаям автомобилей китайского производства в Петербурге выросло в два раза – 1,2 тыс. против 600 в 2022 году. Средняя стоимость ремонта «китайцев» выросла на 10-25%, а очереди в сервисы Петербурга расписаны на несколько недель вперед.

Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с ростом количества продаж автомобилей из КНР. По данным «Ренессанс страхования», ремонт «китайца» у официального дилера стоит, в среднем, 120 тысяч рублей, а цена запчастей и кузовных частей зависит от модели и комплектации.

Эксперты автоотрасли указывают на чрезмерную загруженность сервисов, а также дороговизну и дефицит запчастей на складах. Особенно это касается кузовных частей, при этом их качество оставляет желать лучшего.

«Качество бамперов часто оставляет желать лучшего. Любое касание – и они разлетаются на осколки», – констатирует генеральный директор управляющей компании сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов.

Отмечается, что у каждого бренда из Китая есть свои слабые места. Например, у кроссовера Haval Jolion часто требуется замена щитка приборов, владельцы купе-кроссовера F7x жалуются на стук в рулевой колонке. У Changan появляются проблемы с контактами мультимедиа и замерзанием замков на морозе – машину невозможно открыть или полностью закрыть, у Dongfeng периодически выходят из строя кислородные датчики, а владельцы Geely Coolray меняют газораспределительный механизм раньше обозначенного производителем срока.

В то же время сторонники китайского автопрома убеждены, что поломки чаще имеют локальный характер, и назвать их системными нельзя. А все появляющиеся в ходе эксплуатации автомобиля дефекты объясняются «индивидуальной манерой вождения» автовладельцев, убеждена генеральный директор автоцентра «Истком» Нонна Шалина. Она советует всем, кто жалуется на хрупкость кузовных частей и вмятины на металле, «не опираться на автомобиль».

Задержки с поставками комплектующих Шалина объясняет несвоевременной оплатой клиентами или задержкой страховых служб. Большинство поставок запчастей и комплектующих выполняются в течение 45 дней с момента заказа, подчеркивает Шалина.

Технический директор ГК «Нейс-Юг» Юрий Янев в ходе многочисленных переговоров с китайскими партнерами пришел к выводу, что качество их автомобилей вряд ли станет лучше. Поэтому вопрос о том, смогут ли модели Haval, Changan, Dongfeng, Geely и других брендов избавиться от малозначительных, но частых дефектов, остается открытым.

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Источник: rbc.ru