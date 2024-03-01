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«За рулем» вручает приз еще одному победителю конкурса в «Одноклассниках»

Вы присылали свои истории в «Одноклассниках», кого-то ждет регистратор Navitel

Завершился конкурс «За рулем» в соцсети «Одноклассники»: мы выбирали самого душевного водителя России. Для участия в конкурсе в комментариях нужно было рассказать добрую историю, которая произошла с вами как с водителем, пассажиром или пешеходом.

У нас есть новый победитель – это Ольга Шаповалова. Ее история про человека, который не оставил ее в беде в очень непростой ситуации, никого не оставит равнодушным. Прочитать рассказ можно по ссылке.

«За рулем» свяжется с ней в течение трех дней и вручит заслуженный приз.

Выбираем лучший средний кроссовер — выигрываем Ладу!

29 февраля наш конкурс завершился – на кону главная награда по его итогам. Скоро узнаем, чей рассказ признан лучшим и кому достанется видеорегистратор Navitel.

Не забудьте подписаться на нас в «Одноклассниках».

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
01.03.2024
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