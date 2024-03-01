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Багги с минометом – скорость решает всё
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Багги с минометом – скорость решает всё

Современные военные действия показали – войскам нужны багги с минометами

В современной войне важна не столько броня, сколько скорость. Именно поэтому так высоко сегодня ценится «реактивный танк» – Т-80. Для выполнения задания важно быстро выйти на огневую позицию, в какой бы местрости она не находилась, быстро отстреляться и также быстро ее покинуть, «пока не прилетела ответка». Т-80 справляется с этим отлично, но он не может стрелять за укрытие, где прячется противник, как миномет.

Багги «Чаборз»
Багги «Чаборз»

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Поэтому чеченская компания «Чаборз» получила грант на разработку багги для нужд специальной военной операции, о чем ТАСС рассказал министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов:

«Компания "Чаборз" выиграла грант на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Впервые республика участвовала в таком конкурсе в отрасли промышленности. Речь идет о сумме 150 миллионов рублей. Планируется разработать конструкторскую документацию и создать образец нового вездехода, в первую очередь для нужд СВО».

Стоит ли брать алкотестер «для себя» и какой

Образец вездехода планируют показать уже скоро – на Международной выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве с 4 ноября 2023 года и до 8 июля 2024 года.

Багги вооружат минометом калибра 120 миллиметров и оснастят электромеханическим приводом для свертывания и развертывания. Это не только ускорит приведение орудия в боевое положение, но и сократит расчет миномета до трех человек.

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Кирилл Панов
Фото:«Чаборз»
Количество просмотров 1
01.03.2024
Фото:«Чаборз»
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