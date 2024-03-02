Китайцы выпустили новый технологичный седан с неожиданной ценой

Dongfeng представил новый доступный седан Dongfeng Fengshen Yixuan 2024

На автомобильном рынке, переполненном дорогими технологическими изысками, китайский автопроизводитель Dongfeng представил неожиданный бюджетный вариант – седан Fengshen Yixuan 2024.

Fengshen Yixuan 2024 отличается агрессивным и спортивным внешним видом, который не характерен для автомобилей в его ценовом диапазоне. Он получил светодиодные фары, оранжевые акценты в интерьере и экстерьере, массивную радиаторную решётку и спойлер на крышке багажника. Дополняют образ тормозные суппорты яркого цвета.

Dongfeng Fengshen Yixuan 2024

Центральным элементом салона является массивный 13-дюймовый дисплей управления, наклоненный для удобства водителя. Он оснащён новейшей системой WindLink X 2.0, поддерживающей голосовое управление, онлайн-обновления и возможность дистанционного управления автомобилем.

Наряду с сенсорным экраном Yixuan 2024 имеет полностью цифровую панель приборов и Bluetooth-ключи для бесконтактного доступа и запуска. К тому же, автомобиль оснащён такими функциями безопасности, как мониторинг слепых зон, предотвращение открытия дверей и предупреждение о перекрёстном движении сзади. Панорамная камера обеспечивает обзор на 360 градусов вокруг автомобиля.

Dongfeng Fengshen Yixuan 2024

Dongfeng Fengshen Yixuan 2024 доступен с двумя вариантами двигателей. Базовый атмосферный двигатель объёмом 1,5 л развивает мощность 125 л. с. и крутящий момент 158 Н·м. Более мощная турбированная версия имеет мощность 197 л. с. и крутящий момент 300 Н·м. Оба двигателя сочетаются с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Несмотря на впечатляющий набор функций, Dongfeng Fengshen Yixuan 2024 отличается доступной ценой. Базовая версия с атмосферным двигателем стоит всего 10 800 долларов, а турбированная модификация 12 200 долларов.

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Источник: ITHome