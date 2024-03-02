Россияне начали скупать советскую «классику»: в чем причина?

Волгоградские автоподборщики зафиксировали рост спроса на старые советские авто

На городских улицах все чаще мелькают старенькие «Волги», «Москвичи» и «Копейки». По данным автоподборщиков, популярность советской классики обусловлена стремительным ростом цен на современные машины, но не только.

ВАЗ-2101

На вторичном рынке стоимость советских автомобилей варьируется от 100 до 900 тысяч рублей. Эксперты связывают эту тенденцию с повышением финансовой доступности и снижением требований со стороны покупателей.

Плюс ко всему, многие предпочли бы передвигаться на старом, но своем автомобиле, чем пользоваться общественным транспортом.

Кроме того, моду на автомобили советских времен задала среднеазиатская молодежь, переехавшая в Волгоград. Им удалось подогреть спрос и повысить цены на авто из СССР. Любопытно, что стоимость машин одной модели и года выпуска может существенно отличаться в зависимости от состояния. Продавцы зачастую завышают цену на хорошо сохранившиеся экземпляры. По крайней мере, выглядящие таковыми.

Несмотря на возрождающийся интерес к советским автомобилям, к их безопасности возникают серьезные вопросы. Они существенно уступают современным машинам по всем показателям. Однако, это не останавливает волгоградцев, желающих иметь свой собственный автомобиль.

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Источник: Carsweek