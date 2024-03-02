#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Это не из фильма Marvel – такое происходит наяву
2 марта
Это не из фильма Marvel – такое происходит наяву
В Дубае прошли первые гонки на реактивных...
Угнал такси, влетел в сугроб и перевернулся (видео)
2 марта
Угнал такси, влетел в сугроб и перевернулся (видео)
В Чувашии задержали налетчика, напавшего на...
Эксперты рассказали, как возраст водителя сказывается на безопасности
2 марта
Эксперты рассказали, как возраст водителя сказывается на безопасности
Вождение в пожилом возрасте: вот что...

Россияне начали скупать советскую «классику»: в чем причина?

Волгоградские автоподборщики зафиксировали рост спроса на старые советские авто

На городских улицах все чаще мелькают старенькие «Волги», «Москвичи» и «Копейки». По данным автоподборщиков, популярность советской классики обусловлена стремительным ростом цен на современные машины, но не только.

ВАЗ-2101
ВАЗ-2101

На вторичном рынке стоимость советских автомобилей варьируется от 100 до 900 тысяч рублей. Эксперты связывают эту тенденцию с повышением финансовой доступности и снижением требований со стороны покупателей.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Новый «старый» Ларгус и другие новинки весны-2024 – топ-6 в России

Плюс ко всему, многие предпочли бы передвигаться на старом, но своем автомобиле, чем пользоваться общественным транспортом.

Кроме того, моду на автомобили советских времен задала среднеазиатская молодежь, переехавшая в Волгоград. Им удалось подогреть спрос и повысить цены на авто из СССР. Любопытно, что стоимость машин одной модели и года выпуска может существенно отличаться в зависимости от состояния. Продавцы зачастую завышают цену на хорошо сохранившиеся экземпляры. По крайней мере, выглядящие таковыми.

Несмотря на возрождающийся интерес к советским автомобилям, к их безопасности возникают серьезные вопросы. Они существенно уступают современным машинам по всем показателям. Однако, это не останавливает волгоградцев, желающих иметь свой собственный автомобиль.

Источник: Carsweek

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
02.03.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0