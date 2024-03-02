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Эксперт дал рекомендации по приобретению автомобиля с пробегом

Перекупщик рассказал, с каким пробегом лучше покупать подержанный автомобиль

Покупка подержанного автомобиля – непростая задача, связанная с определенным риском. Состояние автомобиля во многом зависит от его пробега, поэтому важно понимать, какой пробег считается оптимальным для разных типов машин.

По мнению экспертов, оптимальный пробег для подержанных автомобилей отличается в зависимости от бренда и страны-производителя:

  • Американские автомобили: 150 000-170 000 км;
  • Китайские автомобили: 80 000-120 000 км;
  • Европейские и корейские автомобили: 200 000-230 000 км;
  • Японские автомобили: до 250 000 км.
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Другим важным фактором является возраст автомобиля. Лучше всего покупать машину, выпущенную не более трех лет назад. Такой автомобиль в хорошем состоянии обычно имеет пробег около 50-60 тысяч км. За пределами Уральского региона пробег может достигать 70 000-100 000 километров за три года эксплуатации.

При покупке подержанного автомобиля из крупных городов стоит учитывать, что такие машины часто простаивают в пробках. Несмотря на небольшой пробег, износ двигателя может быть более существенным, чем у автомобилей с аналогичным пробегом по загородным трассам. При типичной городской эксплуатации автомобиль достигает отметки в 150 000 километров примерно за семь лет.

Для автомобилей старше 10-12 лет более важным является не пробег, а реальное техническое состояние. Определить его можно с помощью комплексной диагностики.

Источник: njcar.ru

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За РулемЛежнин Роман
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 2
02.03.2024
Фото:«За рулем»
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