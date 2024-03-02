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Самые большие в истории тормоза достались новому гиперкару Bugatti

Bugatti Bolide оснастили крупнейшими карбоновыми тормозами в истории от Brembo

Bugatti представила очередные изображения трекового суперкара Bolide, поражающего воображение своей гигантской мощностью в 1826 л. с., требующей исключительных тормозных характеристик.

Bugatti Bolide
Bugatti Bolide

Тормозная установка состоит из восьмипоршневых моноблочных суппортов спереди и шестипоршневых сзади, выкованных из никелированного алюминия. Все четыре суппорта охватывают огромные 15,3-дюймовые карбоновые диски, причем передние колодки и роторы имеют несколько больший размер. На каждом колесе размещено по четыре тормозные колодки.

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По словам Bugatti, тормоза болида соответствуют технологиям, используемым в гоночных болидах LMDh и «Формулы-1».

Bugatti недавно провела испытания Bolide на трассе Имолы (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari) в условиях дождливой погоды. Компания тщательно тестирует свой экстремальный суперкар в различных климатических условиях.

Крупнейшие карбоновые тормоза Brembo
Крупнейшие карбоновые тормоза Brembo

Всего будет выпущено 40 экземпляров, каждый из которых оценивается примерно в 4 миллиона долларов.

Источник, фото: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Motor1
Количество просмотров 2
02.03.2024
Фото:Motor1
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