Кроссовер Changan за 1,2 млн рублей – какой он

Changan озвучил цены на кроссовер Qiyuan Q05

1 марта Changan Qiyuan 005 поступил в продажу в Китае по цене от 96 900 юаней или от 1,2 млн рублей.

Changan Qiyuan 005

Ближайший конкурент нового кроссовера, который тоже был недавно представлен, – BYD Song Pro DM-i Glory Edition – стоит от 109 800 юаней (1,39 млн рублей).

Changan Qiyuan 005

Changan Qiyuan Q05 – компактный кроссовер с подключаемой гибридной силовой установкой.

В основе гибрида – атмосферный двигатель объемом 1,5 литра. Мощность достигает 215 л.с. и 330 Нм.

Запас хода только на электротяге составляет 60 км, а общий запас хода с полным баком и заряженной батареей достигает 1215 км.

Расход топлива – 5,3 л на 100 км, а разгон до 100 км/ч занимает при этом всего 7,3 секунды.