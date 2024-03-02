Кроссовер Changan за 1,2 млн рублей – какой он
Changan озвучил цены на кроссовер Qiyuan Q05
1 марта Changan Qiyuan 005 поступил в продажу в Китае по цене от 96 900 юаней или от 1,2 млн рублей.
Changan Qiyuan 005
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Ближайший конкурент нового кроссовера, который тоже был недавно представлен, – BYD Song Pro DM-i Glory Edition – стоит от 109 800 юаней (1,39 млн рублей).
Changan Qiyuan 005
Changan Qiyuan Q05 – компактный кроссовер с подключаемой гибридной силовой установкой.
В основе гибрида – атмосферный двигатель объемом 1,5 литра. Мощность достигает 215 л.с. и 330 Нм.
Запас хода только на электротяге составляет 60 км, а общий запас хода с полным баком и заряженной батареей достигает 1215 км.
Расход топлива – 5,3 л на 100 км, а разгон до 100 км/ч занимает при этом всего 7,3 секунды.
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Кирилл Панов
Фото:Autohome.com.cn
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02.03.2024
Фото:Autohome.com.cn
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