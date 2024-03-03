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35-летний Chevrolet с пробегом всего 700 км выставили на продажу

Уникальный спорткар Chevrolet Camaro Iroc-Z 1989 года продают на аукционе

На онлайн-аукционе Bring a Trailer появился уникальный классический спорткар Chevrolet Camaro Iroc-Z 1989 года выпуска с ничтожно малым пробегом – всего 700 км. За коллекционную машину покупатели предлагают 52 000 долларов.

Chevrolet Camaro Iroc-Z
Chevrolet Camaro Iroc-Z

В 1985 году легендарное поколение Chevrolet Camaro получило вариант Iroc-Z, названный в честь знаменитой гоночной серии. Его отличительными особенностями стали более мощные двигатели, улучшенная подвеска с амортизаторами Bilstein, уменьшенный дорожный просвет и видоизмененный аэродинамический обвес. Также покупателям были доступны опциональные модификации трансмиссии.

Интерьер Chevrolet Camaro Iroc-Z
Интерьер Chevrolet Camaro Iroc-Z
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Представленный на аукционе экземпляр оснащен 5,7-литровым двигателем V8, развивающим 230 л. с. и 447 Н·м крутящего момента. В паре с двигателем работает четырехступенчатая автоматическая коробка передач и самоблокирующийся дифференциал. Из дополнительного оборудования стоит отметить кондиционер, кассетную магнитолу и круиз-контроль, в то время как регулировка кресел и управление стеклоподъемниками осуществляются механическим способом.

Состояние автомобиля просто безупречное, в том числе лакокрасочное покрытие, отделка салона и моторный отсек. Это настоящая капсула времени, сохранившаяся в идеальном состоянии на протяжении 35 лет.

Источник: Bring a Trailer

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Bring A Trailer
03.03.2024
Фото:Bring A Trailer
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