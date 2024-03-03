«Жигули»-кабриолет с домашней мебелью вместо кресел удивил гаишников

В Апшеронске задержали «Жигули» со спиленной крышей домашними креслами в салоне

Недавно в Апшеронском районе Краснодарского края сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-21074», который внешним видом и интерьером заметно отличался от заводской модели. При осмотре выяснилось, что у машины была спилена крыша, а салон украшали домашние кресла и ковер.

«Жигули»-кабриолет

Такое неодобренное вмешательство в конструкцию автомобиля сделало его небезопасным для дальнейшей эксплуатации. Инспекторами был составлен протокол по статье 12.5.1 КоАП РФ за внесение незаконных изменений в конструкцию транспортного средства.

В отношении водителя возбуждено административное производство. Незаконно переоборудованный автомобиль будет принудительно снят с учета.

По мнению автоинспекторов, подобное «творчество» автовладельцев является не просто нарушением закона, но и серьезной угрозой безопасности на дорогах. Такие транспортные средства без соответствующих разрешений и омологаций не проходят необходимых проверок и испытаний, что может привести к аварийным ситуациям.

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Источник, фото: Телеграм-канал Госавтоинспекция Кубани