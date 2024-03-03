Toyota Corolla: четверть века на вершине авторынка
Вот уже 25 лет Toyota Corolla удерживает твердые позиции лидера среди легковых автомобилей по объему продаж. В 2023 году этот статус был вновь подтвержден, согласно данным рейтинга Focus2move.
По итогам прошлого года Corolla разошлась тиражом более 1,1 миллиона экземпляров, что на 0,1% больше, чем годом ранее. При этом ближайшие конкуренты – Honda Civic и Hyundai Elantra – отстают более чем вдвое.
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С момента своего появления на японском рынке в 1966 году Corolla неуклонно набирала популярность. В 1997 году она впервые заняла верхнюю строчку в рейтинге продаж автомобилей и с тех пор неизменно удерживает этот титул. На сегодняшний день общемировые продажи Corolla превышают 60 миллионов единиц.
Хотя Corolla остается непревзойденным лидером, другие производители также добиваются успехов в сегменте компактных автомобилей. Так, Honda Civic занимает второе место с продажами около 468 573 экземпляров, а Hyundai Elantra следует за ней с показателем 323 973 автомобилей.
Другими заметными игроками на мировом рынке являются Volkswagen Golf, Volkswagen Sagitar, GAC Aion S, Audi A3 и Lada Granta.
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Источник: Focus2Move
Отзывы о Toyota Corolla (6)
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Для меня нет.
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.