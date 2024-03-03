Toyota Corolla: четверть века на вершине авторынка

Toyota Corolla подтвердила статус самого продаваемого автомобиля в 2023 году

Вот уже 25 лет Toyota Corolla удерживает твердые позиции лидера среди легковых автомобилей по объему продаж. В 2023 году этот статус был вновь подтвержден, согласно данным рейтинга Focus2move.

Toyota Corolla

По итогам прошлого года Corolla разошлась тиражом более 1,1 миллиона экземпляров, что на 0,1% больше, чем годом ранее. При этом ближайшие конкуренты – Honda Civic и Hyundai Elantra – отстают более чем вдвое.

С момента своего появления на японском рынке в 1966 году Corolla неуклонно набирала популярность. В 1997 году она впервые заняла верхнюю строчку в рейтинге продаж автомобилей и с тех пор неизменно удерживает этот титул. На сегодняшний день общемировые продажи Corolla превышают 60 миллионов единиц.

Хотя Corolla остается непревзойденным лидером, другие производители также добиваются успехов в сегменте компактных автомобилей. Так, Honda Civic занимает второе место с продажами около 468 573 экземпляров, а Hyundai Elantra следует за ней с показателем 323 973 автомобилей.

Другими заметными игроками на мировом рынке являются Volkswagen Golf, Volkswagen Sagitar, GAC Aion S, Audi A3 и Lada Granta.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Focus2Move