Крупный немецкий кроссовер вернулся на российский рынок
Любители больших полноприводных кроссоверов ликуют: в российские автосалоны вернулся Volkswagen Teramont, на этот раз поставляемый из Китая. Дилеры предлагают модель в топовой комплектации по цене от 7 до 8 миллионов рублей при условии участия в специальных программах.
Ранее Volkswagen Teramont официально продавался в России до 2022 года. Однако с уходом немецкого бренда с российского рынка машины закончились. И теперь, благодаря параллельному импорту, Teramont снова доступен для покупки.
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Под капотом кроссовера установлен 2-литровый турбомотор мощностью 220 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.
В топовой комплектации Volkswagen Teramont предлагает круиз- и климат-контроль, датчик дождя, кожаный салон, обогрев всех сидений и панорамную крышу.
С возвращением Volkswagen Teramont рынок больших полноприводных кроссоверов в России обещает быть еще более насыщенным.
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Источник: Autonews
Отзывы о Volkswagen Teramont (1)
Красавец!
Ломучесть Вага.
Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословным,машина хороша для любителей побольше картофеля и багажа-изысканным людям,а не нашим попугаям,любящим покупать под копирку Двухсотого Крузака!!!