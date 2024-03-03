Крупный немецкий кроссовер вернулся на российский рынок

В России начали продавать кроссовер Volkswagen Teramont с двухлетней гарантией

Любители больших полноприводных кроссоверов ликуют: в российские автосалоны вернулся Volkswagen Teramont, на этот раз поставляемый из Китая. Дилеры предлагают модель в топовой комплектации по цене от 7 до 8 миллионов рублей при условии участия в специальных программах.

Volkswagen Teramont

Ранее Volkswagen Teramont официально продавался в России до 2022 года. Однако с уходом немецкого бренда с российского рынка машины закончились. И теперь, благодаря параллельному импорту, Teramont снова доступен для покупки.

Интерьер Volkswagen Teramont

Под капотом кроссовера установлен 2-литровый турбомотор мощностью 220 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

В топовой комплектации Volkswagen Teramont предлагает круиз- и климат-контроль, датчик дождя, кожаный салон, обогрев всех сидений и панорамную крышу.

С возвращением Volkswagen Teramont рынок больших полноприводных кроссоверов в России обещает быть еще более насыщенным.

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Источник: Autonews