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Крупный немецкий кроссовер вернулся на российский рынок

В России начали продавать кроссовер Volkswagen Teramont с двухлетней гарантией

Любители больших полноприводных кроссоверов ликуют: в российские автосалоны вернулся Volkswagen Teramont, на этот раз поставляемый из Китая. Дилеры предлагают модель в топовой комплектации по цене от 7 до 8 миллионов рублей при условии участия в специальных программах.

Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont

Ранее Volkswagen Teramont официально продавался в России до 2022 года. Однако с уходом немецкого бренда с российского рынка машины закончились. И теперь, благодаря параллельному импорту, Teramont снова доступен для покупки.

Интерьер Volkswagen Teramont
Интерьер Volkswagen Teramont
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Под капотом кроссовера установлен 2-литровый турбомотор мощностью 220 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

В топовой комплектации Volkswagen Teramont предлагает круиз- и климат-контроль, датчик дождя, кожаный салон, обогрев всех сидений и панорамную крышу.

С возвращением Volkswagen Teramont рынок больших полноприводных кроссоверов в России обещает быть еще более насыщенным.

Источник: Autonews

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За РулемЛежнин Роман
Фото:dongchedi.com
Количество просмотров 1
03.03.2024
Фото:dongchedi.com
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Отзывы о Volkswagen Teramont (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Teramont  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Красавец!

Недостатки:

Ломучесть Вага.

Комментарий:

Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословным,машина хороша для любителей побольше картофеля и багажа-изысканным людям,а не нашим попугаям,любящим покупать под копирку Двухсотого Крузака!!!

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