Проблемы с двигателем помешали пилотам Mercedes стать чемпионами
Руководитель Mercedes Тото Вольф раскрыл, что неполадки с двигателем на Гран-при Бахрейна обошлись Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселу в полсекунды за круг.
В интервью британскому изданию Autosport Вольф заявил, что предсезонные испытания прошли успешно, и команда не ожидала проблем с двигателем. Такие же проблемы были и у одной из клиентских команд Williams. Для решения проблемы пришлось снизить мощность двигателей из-за чего команда потеряла три-четыре десятых секунды за круг. Кроме того, пилотам приходилось постоянно отпускать газ и ехать накатом. В итоге потеря составила около пяти-шести десятых. Это было не очень весело.
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Проблемы с двигателем не только лишили Mercedes конкурентоспособности на трассе, но и повлияли на моральное состояние команды. Вольф отметил, что инженеры и механики усердно работали над устранением проблемы, но безуспешно.
Авария Макса Ферстаппена в квалификации также усугубила ситуацию для Mercedes. Хэмилтон и Рассел стартовали с третьего и четвертого места соответственно, но в гонке не смогли бросить вызов лидирующим пилотам Ferrari.
Mercedes надеется, что проблемы с двигателем будут решены к следующей гонке в Саудовской Аравии. В противном случае команда может потерять позиции в борьбе за звание чемпиона мира.
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Источник: autosport.com.ru