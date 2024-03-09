Эксперт оценил планы Собянина открыть новые перехватывающие парковки

Новые перехватывающие парковки в Москве позволят разгрузить город

Сеть перехватывающих парковок в столице постоянно расширяется – причем не только там, где открываются новые станции метро или МЦД, но и вблизи уже действующих транспортно-пересадочных узлов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что к 2030 году планируется обустроить более 150 тысяч мест на перехватывающих парковках в столице и области. Так жители региона смогут бесплатно оставлять свои автомобили на стоянках и пересаживаться на городской транспорт.

Это позволит разгрузить город: ведь если 150 тысяч автомобилей останется на перехватывающих парковках – значит, на дорогах Москвы будет на это же количество машин меньше.

Андрей Борисов, ведущий эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ:

- Перехватывающие парковки за время работы Сергея Собянина столичным мэром уже давно стали привычным явлением для московских и подмосковных водителей.

Это удобный способ оставить машину на организованной парковке и продолжить путь на городском транспорте, не создавая дополнительный трафик и экономя время в пути.

Кроме того, если водитель действительно воспользуется перехватывающей парковкой по назначению – чтобы пересесть на метро, МЦК или МЦД – по возвращении парковка для него будет бесплатна. Благодаря этому перехватывающие парковки пользуются большой популярностью – настолько, что возле некоторых станций метро делают сразу по нескольку парковок, чтобы всем хватило места.

Программа развития Транспортного комплекса Москвы до 2030 года была подготовлена на основе данных опроса тысяч москвичей, которые помогли определить приоритетные направления дальнейшей работы.

Поделиться мнением о Программе можно, отправив комментарии в чат-бот Александра. Диалог нужно начать с фразы «Транспорт 2030» для перевода на оператора.



Источник: Департамент транспорта