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В Казани пятилетняя девочка потерялась, выходя из машины

Казанская полиция помогла бабушке, потерявшей внучку во время поездки на такси

На улице Фатыха Амирхана в Казани к инспектору ДПС Руслану Исаеву обратилась взволнованная женщина. Она рассказала старшему лейтенанту, что разыскивает свою внучку. Выйдя из такси, бабушка отвлеклась и потеряла 5-летнюю девочку из виду, и та ушла в неизвестном направлении.

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«Сначала она хотела позвонить малышке, но ее телефон разрядился. Самостоятельные поиски к успеху не привели. Сотрудником Госавтоинспекции незамедлительно были предприняты меры по патрулированию прилегающих улиц. Посадив бабушку в служебную машину, он выдвинулся на поиски девочки», – рассказали в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Наконец, подзарядив телефон, женщина начала звонить ребенку – и, к счастью, дозвонилась! Они поговорили, девочка смогла назвать ориентиры, которые она видит, и полицейский с бабушкой догадались, где искать пропавшую.

Вскоре внучка была найдена. Она рассказала, что засмотрелась по сторонам и потеряла из виду родных. Бабушка безмерно благодарна инспектору за помощь, пишет источник.

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
05.03.2024
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