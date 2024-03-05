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Очередной скандал в Формуле 1: главу FIA подозревают во вмешательстве в исход гонки

Глава FIA находится под следствием из-за возможного вмешательства в итоги Ф-1

Главу Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммеда бин Сулайема подозревают в попытке вмешательства в результат гонки Формулы-1. О начале расследования в его отношении написали британские таблоиды.

Мохаммед бин Сулайема

Согласно данным источника, якобы бин Сулайем просил отменить штраф, назначенный пилоту британской команды Aston Martin Фернандо Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии в марте 2023 года. Свою просьбу бин Сулайем обсудил в телефонном разговоре с вице-президентом FIA по спорту в регионах Ближнего Востока и Северной Африки шейхом Абдуллой Аль-Халифа. В ходе разговора глава FIA дал понять, что наказание в отношении испанского гонщика следует отменить.

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Теперь разбирательством этой ситуации займется комитет по этике FIA, предположительно, расследование займет от четырех до шести недель.

Напомним, Алонсо пришел к финишу на Гран-при Саудовской Аравии третьим, в начале гонки ему назначили 5-секундный штраф за неправильное расположение машины на стартовой решетке.

Испанец праздновал свой 100-й подиум в карьере, когда стало известно, что к его результату добавили 10 секунд за неправильное отбывание штрафа. Из-за этого двукратный чемпион мира опустился на четвертую позицию в итоговом протоколе гонки, уступив 3-е место британцу Джорджу Расселлу из команды Mercedes. Но после отмены штрафа Алонсо вернулся на свою позицию.

Источник: rsport.ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Wikimedia
Количество просмотров 2
05.03.2024
Фото:Unsplash | Wikimedia
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