#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Приморье из-за пожаров автодорога оказалась окружена огнем
5 марта
В Приморье из-за пожаров автодорога оказалась окружена огнем
В Хасанском районе Приморья из-за пала травы...
Toyota Corolla Cross
5 марта
Альтернатива RAV4 продается в России по цене до 3 млн рублей — что с комплектацией
На рынке России цены на Toyota Corolla Cross...
Эти двигатели «портят» масло: в каких машинах его придется менять чаще
5 марта
Эти двигатели «портят» масло: в каких машинах его придется менять чаще
Моторист рассказал, в каких двигателях масло...

Не только девушкам, но и мужчинам: 8 марта все парковки в Москве будут бесплатными

Собянин распорядился в честь 8 Марта сделать все парковки в Москве бесплатными

Парковка на всех без исключений улицах Москвы будет бесплатной в пятницу и субботу 8 и 9 марта в честь Международного женского дня. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, это коснется всех без исключения улиц. 10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час», — написал столичный глава.
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Для тех, кто скучал по европейским машинам: Ситроен из Китая

При этом Собянин уточнил, что парковки со шлагбаумом останутся платными и будут функционировать по актуальным действующим тарифам.

Источник: t.me/mos_sobyanin

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва» | mos.ru
05.03.2024
Фото:АГН «Москва» | mos.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0