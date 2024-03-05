Не только девушкам, но и мужчинам: 8 марта все парковки в Москве будут бесплатными

Собянин распорядился в честь 8 Марта сделать все парковки в Москве бесплатными

Парковка на всех без исключений улицах Москвы будет бесплатной в пятницу и субботу 8 и 9 марта в честь Международного женского дня. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, это коснется всех без исключения улиц. 10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час», — написал столичный глава.

При этом Собянин уточнил, что парковки со шлагбаумом останутся платными и будут функционировать по актуальным действующим тарифам.

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Источник: t.me/mos_sobyanin