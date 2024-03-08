Украл миллион, но «спалился», обронив перчатку (видео)
В Красноярском крае поймали вора, который обронил перчатку при хищении почти 1 млн рублей. Ранее, в середине февраля, в полицию поселка Березовка за один день поступило несколько заявлений о кражах денег из помещений торговой базы на улице Трактовой. Общая сумма похищенного составила 975 тысяч рублей.
Полиция установила, что хищения происходили накануне ночью – вор взломал запорное устройство. А в одном из обворованных офисов обнаружилась перчатка, которую обронил злоумышленник.
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«При изучении записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили транспортное средство, принадлежащее подозреваемому в краже. Использовав систему “Безопасный город”, оперативники узнали маршрут передвижения разыскиваемого автомобиля и передали информацию о нем автоинспекторам. На удалении более 150 км от поселка Березовка сотрудники ДПС остановили и задержали злоумышленника. Им оказался житель Березовского района 1968 года рождения. В багажнике его легковушки была обнаружена и изъята большая часть похищенных денег, а также вторая перчатка», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По месту жительства мужчины сыщики нашли и остальную украденную наличность, а также одежду, в которой производился взлом. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.
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Источник: МВД Медиа
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